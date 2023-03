Al via a Buenos Aires la 9/a Settimana del cinema italiano

(ANSA) - BUENOS AIRES, 28 MAR - La 9/a edizione della Settimana del cinema italiano prende il via giovedì nel Cinépolis Recoleta, uno dei più prestigiosi complessi multisala di Buenos Aires.

L'iniziativa, riferisce un comunicato, è organizzata da Cinecittà con il sostegno dell'ambasciata d'Italia a Buenos Aires, dell'Istituto Italiano di cultura e dell'Ice (Agenzia Italiana per il commercio estero).

Come in tutte le edizioni passate, si sottolinea, gli organismi organizzatori "rinnovano il loro impegno a diffondere la qualità del cinema italiano, alimentando, con questo appuntamento ormai imperdibile della Città di Buenos Aires, un legame di fiducia e continuità sia con i cinefili che con il pubblico in generale".

In questa edizione sarà presente un'importante delegazione italiana integrata da Paolo Genovese, regista de 'Il primo giorno della mia vita', Chiara Bellosi regista di 'Calcinculo', Francesco Costabile, regista di 'Una femmina', Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, regista e attore protagonista di 'Margini', Marta Savina, regista di 'La Primadonna', e Vincenzo Pirotta, regista di 'Spaccaossa'. Il programma prevede la presenza degli ospiti italiani, con sessioni di domande e risposte aperte al pubblico al termine delle proiezioni.

La rassegna di quest'anno offrirà una selezione di undici film, che rappresentano la produzione attuale del cinema italiano attraverso le diverse proposte, prospettive e tematiche di registi conosciuti ed emergenti. Il 30 marzo apre la rassegna 'Il primo giorno della mia vita', diretto da Paolo Genovese, "storia intima e delicata che rivendica il senso della vita con il grande Tony Servillo". (ANSA).