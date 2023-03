A Lima mostra fotografica sulle Frecce tricolori

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - L'Istituto Italiano di Cultura di Lima, in occasione del Centenario dell'Aeronautica Militare Italiana, celebra le Frecce Tricolori inaugurando oggi la mostra fotografica "Volare Tricolore", di Elena Barsottelli. Si tratta di un'esposizione in cui ogni immagine richiama la magia e l'emozione dell' air show, attività della Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) .

Nata nel 1961, in seguito alla decisione dell'Aeronautica di creare un gruppo permanente per l'addestramento all'acrobazia aerea collettiva dei suoi piloti, la pattuglia si compone di dieci Aermacchi MB-339 , di cui nove in formazione e uno solista. Il programma di volo della pattuglia comprendente una ventina di acrobazie della durata di circa mezz'ora. Attraverso una selezione di immagini realizzate nell'arco dell'ultimo decennio, la mostra illustra la innegabile capacità tecnica, l'emozione che piloti e mezzi riescono a trasmettere nelle esibizioni, dove paesaggio ed eccellenza tecnologica ed artistica italiane trovano un connubio perfetto. L'esposizione resterà aperta fino al 28 luglio. (ANSA).