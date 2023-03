Cinema: rassegna Istituto Cultura Sydney,relazioni familiari

(ANSA) - SYDNEY, 14 MAR - L'Istituto Italiano di Cultura di Sydney presenta nel programma di iniziative di quest'anno una serie di proiezioni dedicate ad alcuni fra gli aspetti culturali e sociali contemporanei più significativi della vita italiana, oltre che a figure rappresentative del cinema italiano. La rassegna, in collaborazione con la rete di sale cinematografiche Palace Cinema, si intitola 'Relazioni familiari nell'Italia-contemporanea: un viaggio di progresso verso libertà e accettazione'. E presenta una serie di film italiani contemporanei che offrono al pubblico una visione ravvicinata di alcune dinamiche, a volte conflittuali, che possono svilupparsi in ambito familiare" - ha detto il direttore dell'Istituto Paolo Barlera. Le proiezioni si tengono al Palace Cinemas Norton Street, nel 'quartiere italiano' Leichhardt. I film saranno preceduti dalla breve introduzione di uno o più ospiti, scelti specificamente per ciascun film e disponibili, alla fine della proiezione, per rispondere alle domande del pubblico. Il programma è il seguente: - 15 marzo: 'Tutta colpa di Freud', regia di Paolo Genovese, 2014. -12 aprile: 'Il cuore grande delle ragazze', regia di Pupi Avati, 2011. - 10 maggio: 'I nostri ragazzi', regia di Ivano De Matteo, 2014. - 7 giugno: 'Per amor vostro' regia di Giuseppe Gaudino, 2015. (ANSA).