Mostra 'Letture d'Africa' dell'Istituto di Cultura a Dakar

(ANSA) - NAIROBI, 07 MAR - Sabato 18 marzo alle 18, alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Senegal Giovanni Umberto De Vito, l'Istituto Italiano di Cultura di Dakar inaugurerà la mostra dedicata al progetto "Letture d'Africa" della Ong "Medici con l'Africa Cuamm", la prima tra quelle riconosciute in Italia che si impegnano per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane.

Si tratta di 12 opere letterarie di altrettanti autori africani, selezionate dagli operatori della Ong come riferimenti significativi di apertura e conoscenza sul continente, e affidate all'interpretazione creativa dell'illustratore Andrea Mongia, che sarà presente all'inaugurazione insieme con i rappresentanti di "Medici con l'Africa Cuamm".

Nato come calendario per il 2023, il progetto prende per la prima volta la forma di una vera e propria esposizione, che intreccia le parole tratte da alcuni capolavori della letteratura africana contemporanea, alle immagini realizzate da uno dei più interessanti illustratori della scena italiana. I dodici capitoli del progetto si arricchiscono a Dakar di un omaggio al Senegal e a uno dei suoi più brillanti autori: un'illustrazione originale è infatti dedicata al romanzo "La più recondita memoria degli uomini" di Mohamed Mbougar Sarr, primo scrittore dell'Africa Subsahariana a ricevere il prestigioso Prix Goncourt, nel 2021.

La letteratura del continente sta vivendo oggi un giusto periodo di grazia. Dopo aver conquistato i maggiori premi a livello mondiale, si assicura un pubblico di lettori sempre più attenti e numerosi, grazie a nuove generazioni di scrittori e soprattutto scrittrici che propongono una narrativa vivace e disinibita pure sotto il profilo formale.

Con questo nuovo progetto espositivo, che rimarrà in visione fino al 15 giugno 2023, l'Istituto Italiano di Cultura a Dakar intende contribuire alla divulgazione di questo grande patrimonio culturale, dando al contempo spazio alla creatività di un talento italiano under 35, che vede pubblicate le sue opere su alcune delle più celebri e prestigiose testate internazionali.

Oltre al romanzo di Sarr, le illustrazioni riguardano "La via della fame" di Ben Okri, "Sulla riva del mare" di Abdelrazak Gurnah, "Americanah" di Chimamanda Ngozi Adichie, "Ballata d'amore al vento" di Paulina Chiziane, "Questo corpo in lutto" di Tsitsi Dangarembaa, "La promessa" di Damon Galgut, "Le cose crollano" di Chinua Achebe, "Yaka" di Pepetela, "Il mago dei corvi" di Ngugi Wa Thiong'o, "Ladri di denti" di Djarah Kan, "Sotto l'albero del frangipani" di Antonio Emilio Leite Couto e "La teoria del volo" di Siphiwe Gloria Ndlovu.

In occasione dell'evento, sarà dedicato un momento in memoria di Francesco Paolo Venier, Ambasciatore d'Italia a Dakar dal 2016 al 2020, a un anno dalla scomparsa, in ricordo del suo fondamentale contributo alla riapertura dell'Istituto Italiano di Cultura di Dakar. (ANSA).