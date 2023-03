Perù: danza, Fabula Saltica all'Istituto italiano di cultura

(ANSA) - LIMA, 02 MAR - Con la presentazione della compagnia di danza contemporanea Fabula Saltica il teatro Pirandello dell'Istituto italiano di cultura (Iic) di Lima ha inaugurato la 2/a edizione della nuova programmazione per il 2023.

Lo spettacolo Ballades, riferisce un comunicato, "è ispirato al film Ballando ballando (1983) di Ettore Scola. Si tratta di una sperimentazione d'avanguardia, senza dialogo, sul valore sociale del ballo, che il coreografo di Fabula Saltica, Claudio Ronda, esalta per offrirlo alla reinterpretazione di sette ballerini di professione".

Per due serate gli artisti del corpo di ballo, attraverso diverse figure di danza contemporanea che non rinuncia alla narrazione e non cede a tentazioni concettuali, hanno rappresentato storie e impersonato tipi umani diversamente caratterizzati in uno scenario vuoto, con la potenza del movimento privo di parola. Unico elemento di scenografia, sottolinea la nota, "è una sedia o meglio sette sedie, una per ogni ballerino".

Entrambe le presentazioni hanno totalizzato la presenza di un pubblico numeroso di circa 500 persone a sera, formato da autorità, professionisti del mondo della danza, invitati speciali, alunni del corso di lingua italiana dell'Icc, pubblico affezionato dell'Istituto e del Teatro Pirandello e pubblico attratto dalla novità di un genere di spettacolo che non si presenta molto frequentemente in Perù.

Va inoltre detto che Fabula Saltica, è una compagnia di ballo storicamente operativa in Veneto da 40 anni e punto di riferimento per i giovani artisti sul territorio.

Tra gli interessanti eventi proposti dall'Iic di Lima in collegamento con lo spettacolo di Fabula Saltica, vi è l'inaugurazione della mostra 'Cartoline dagli Dei. Il tuo Veneto da scegliere', rassegna di fotografie sul territorio veneto curata dalla direttrice dell'Iic Silvia Vallini, a cui hanno contribuito fotografi, fotoamatori e anche la Fondazione Arena di Verona.

Inoltre la proiezione del film Ballando ballando, introdotto dal professor Giampaolo Molisina dell'Università di Winsconsin-Madison; due laboratori di danza che ballerini e coreografo hanno offerto a ballerini professionisti locali.

La nuova programmazione del teatro Pirandello proseguirà con il concerto del chitarrista Antonio Onorato, che si esibirà il 18 di aprile assieme al pianista Alessandro la Corte. (ANSA).