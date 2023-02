Delhi, sala gremita per le marionette di Teatro Tages

(ANSA) - NEW DELHI, 14 FEB - Grande successo per lo spettacolo di marionette di Agostino Cacciabue e Rita Xaxa tenuto ieri all'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi, in una sala gremita soprattutto di bambini.

I due artisti della compagnia italiana Teatro Tages hanno presentato, con i loro burattini e marionette, una storia universale nella quale un cane dispettoso, un uccellino a cucù, una danzatrice del ventre pazzerella e un cameraman monello ne combinano di tutti i colori.

I protagonisti della favola, con le loro avventure e disavventure sperimentano la compassione, l'umanità, l'amore, con tutti i suoi misteri.

Con Teatro Tages Agostino Cacciabue e Rita Xaxa hanno fatto rivivere la tradizione italiana delle marionette: i loro spettacoli sono rappresentati in tutto il mondo e premiati in numerosi festival internazionali.

I due artisti sono in India per partecipare, tra l'altro, unico gruppo italiano, al 19° Festival Internazionale Ishara International Puppet, nel corso del quale, il prossimo 19 febbraio, si esibiranno con lo spettacolo "Il Fil'armonico", ispirato alla vita dello stesso Cacciabue. (ANSA).