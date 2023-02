A Praga si ricordano Dubcek e la 'Primavera'

(ANSA) - ROMA, 02 FEB - Un libro di testimonianze su Alexander Dubček , protagonista della Primavera di Praga è stato presentato dall'Istituto Italiano di Cultura di Praga nel corso di un evento organizzato nel quadro delle celebrazioni per il centenario dell'apertura al pubblico dell'Istituto.

Il volume "Alexander Dubček. Ritratto a più voci del protagonista della Primavera di Praga" una raccolta di testimonianze e interviste sullo statista cecoslovacco a 30 anni dalla scomparsa avvenuta il 7 novembre del 1992, celebra anche il 55° anniversario della Primavera di Praga.

L'editore "Progetto Repubblica Ceca" pubblica una raccolta di interviste a sedici personalità e studiosi legati alla figura dello storico politico cecoslovacco. All'evento, che si tiene nella Cappella barocca dell'Istituto Italiano di Cultura saranno presenti anche alcuni degli intervistati, tra cui figurano ricercatori e politici, accademici e scienziati politici, storici ed intellettuali di diverse nazionalità.

Il libro, a cura di Amedeo Gasparini e Giuseppe Picheca, racconta la figura dello statista, primo segretario del Partito Comunista Cecoslovacco (1968-1969) ed in seguito, dopo la Rivoluzione di velluto, presidente dell'Assemblea Federale della Cecoslovacchia (1989-1992).

Il volume è introdotto da un intervento dell'Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Mauro Marsili, in cui, tra le altre cose, si rimarca come "tra i numerosi meriti del volume va annoverata la volontà di delineare la figura di Dubček nella sua interezza, senza compromessi, attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto e di illustri studiosi che hanno approfondito luci e ombre di un personaggio storico dai peculiari connotati umani e politici". (ANSA).