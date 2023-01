Delhi, presentato libro su veneziano nell'India del 1600

(ANSA) - NEW DELHI, 27 GEN - Si è tenuta oggi oggi all'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi una conversazione con lo storico Marco Moneta, che ha presentato il suo libro 'A Venetian at the Mughal Court'. Il volume è la traduzione in inglese della biografia "Un veneziano alla corte Moghul. Vita e avventure di Nicolò Manucci nell'India del Seicento", del 2018, tradotto per il mercato indiano dalla Penguin International.

Lo storico ha ricostruito la vita e le avventure del veneziano del diciassettesimo secolo, che lasciata la città natale a soli diciassette anni, raggiunse il subcontinente, allora governato dagli imperatori Moghul e lì trascorse tutta la vita fino alla morte, nel 1720 Manucci intraprese prima una carriera militare, nell'esercito del principe Dara Shikoh, per poi riprendere il mestiere del padre, speziale molto famoso in laguna, e divenne stimato medico di corte.

La presentazione, coordinata da Claudia De Cet, è stata seguita da un dialogo con il pubblico, del quale facevano parte molti studenti universitari di italiano.

Il volume era stato lanciato domenica scorsa in un panel al Jaipur Literature Festival. (ANSA).