Lisbona ricorda Ennio Morricone

(ANSA) - LISBONA, 19 GEN - In occasione dell'uscita nelle sale portoghesi del film "Ennio", il documentario del 2021 con cui Giuseppe Tornatore volle omaggiare il Maestro Morricone intervistando molti dei suoi collaboratori ed estimatori, anche Lisbona nel pomeriggio di domani, 20 gennaio, ricorderà l'autore di tante indimenticabili colonne sonore, scomparso nell'estate del 2020.

L'iniziativa, a cura della Risi film (casa di produzione e distribuzione operativa in Portogallo e specializzata in cinema italiano) e con il sostegno dell'Istituto italiano di Cultura di Lisbona, prevede un incontro nella sala Ambito Cultural dal titolo "L'eredità di Ennio Morricone", una conversazione fra Marco Morricone, figlio del musicista, e l'artista portoghese Filipe Melo, originale figura di pianista jazz, ma anche fumettista, regista e sceneggiatore. Insieme racconteranno il metodo di lavoro del Maestro e analizzeranno alcuni dei brani più significativi della sua opera. (ANSA).