A Pechino gara canora in omaggio al Festival di Sanremo

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - In occasione della 73a edizione del Festival di Sanremo, che si terrà a breve, l'Istituto Italiano di Cultura di Pechino ha organizzato un concorso canoro per promuovere la canzone e la lingua italiana. L'iniziativa è rivolta a cantanti non professionisti e consisterà nell'esecuzione, in lingua italiana, di una delle canzoni che hanno partecipato alle precedenti 72 edizioni del Festival di Sanremo. Il vincitore riceverà un biglietto aereo per l'Italia.

Saranno premiati i primi tre classificati. L'esibizione sarà possibile sia singolarmente sia in duetto. La gara si articolerà in un due fasi: quella eliminatoria e quella finale. La serata finale a cui accederanno 12 cantanti si svolgerà a Pechino, probabilmente venerdì 17 febbraio 2023, presso l'Auditorium dell'IIC e l'esibizione verrà accompagnata da un'orchestra musicale dal vivo. La candidatura dei concorrenti dovrà essere inviata entro il 28 gennaio. (ANSA).