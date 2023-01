"Retour en Italie", il cinema italiano a Montréal

(ANSA) - ROMA, 03 GEN - "Retour en Italie" è il titolo di un ciclo di film sulle nuove produzioni del cinema italiano, nato dalla collaborazione tra l'Istituto Italiano di Cultura di Montréal e il Cinéma du Musée. La selezione propone quattro pellicole, le ultime opere di registi che hanno già fatto la storia del cinema come Mario Martone ("Nostalgia"), Emanuele Crialese ("L'immensità"), Emma Dante ("Le sorelle Macaluso") e Roberto Andò ("Il bambino nascosto"). Si tratta di film che intendono mettere in luce diversi approcci della settima arte attraverso le diversità culturali, sociali e geografiche dell'Italia. Un programma di nuovi film che mostra come il cinema italiano sappia, oggi come ieri, sfidare, commuovere e fare ridere. Le proiezioni - una al mese (a partire dal 5 gennaio, fino al 6 aprile) - presentate in lingua originale, sottotitolate in francese e inglese, si terranno al Cinéma du Musée (1379-A Rue Sherbrooke O., Montréal). (ANSA).