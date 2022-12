Kosovo: Italian Routes, mostra su montagne e mutamenti clima

(ANSAmed) - PRISTINA, 28 DIC - Approda a Peja, in Kosovo, la mostra fotografica "Italian Routes. Montagne, alpinismo, cambiamenti climatici", ideata e curata dal fotografo paesaggista Fabiano Ventura e promossa dalla Farnesina in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia a Pristina e l'Istituto Italiano di Cultura di Tirana. L'inaugurazione, alla presenza dell'Ambasciatore Antonello De Riu e del Sindaco di Peja Gazmend Muhaxheri, è avvenuta oggi presso la Galleria d'arte "Shtëpia e Kulturës" (Rr. Enver Hadri, Peja), dove la mostra sarà visitabile con ingresso libero dal 29 dicembre al 29 gennaio (lunedì-venerdì ore 10-17; sabato e domenica ore 10-13).

"Con questa esibizione, che ha già fatto tappa in Vietnam, Corea, Svizzera, Georgia e si svolge in contemporanea in Albania, intendiamo comunicare al pubblico la grande tradizione italiana legata alla cultura della montagna e all'alpinismo come strumento di conoscenza del territorio montano", ha dichiarato l'Ambasciatore De Riu. "La scelta della città di Peja per questa mostra non è causale. Qui, infatti, la Cooperazione italiana allo sviluppo sta portando avanti il progetto "NaturKosovo" attuato dall'ONG italiana "RTM" in collaborazione, tra gli altri, con il Club Alpino Italiano e la Fondazione Utalaya, per valorizzare le risorse culturali, storiche e naturali di una delle aree più pittoresche della regione, così da stimolare uno sviluppo economico rispettoso dell'ambiente, creare lavoro per le popolazioni della Valle della Rugova, sostenere le istituzioni locali nella governance del turismo e promuovere il tratto kosovaro della Via Dinarica", ha aggiunto il Capo Missione.

La parte centrale della mostra, "Montagne Italiane", è un viaggio ideale che dal gruppo del Gran Paradiso solca l'intero arco alpino da ovest a est, attraversando i massicci del Monte Bianco, del Monte Rosa e Cervino, del Bernina, dell'Ortles-Cevedale, dell'Adamello, spostandosi poi nella zona orientale verso le Dolomiti e le Alpi Giulie. Conclude il percorso italiano una tappa dedicata al principale gruppo montuoso appenninico, quello del Gran Sasso. Ciascuno dei gruppi montuosi è rappresentato da fotografie in grande formato che ne esaltano i suggestivi aspetti paesaggistici e da immagini storiche e contemporanee a confronto che evidenziano l'evoluzione delle masse glaciali, sottolineando gli effetti dei cambiamenti climatici sul paesaggio montano. Ogni gruppo è accompagnato da un pannello introduttivo che ne illustra le caratteristiche geografiche, storiche e geo-glaciologiche, a cui si aggiunge la proposta di un itinerario di visita. Infine, ciascun segmento montuoso è arricchito da riproduzioni di documenti e materiali storici sulle prime esplorazioni alpinistiche.

Una sezione della mostra viene presentata in contemporanea a Tirana, in Albania, negli spazi di Harabel Exhibition Space (Via "Ibrahim Rugova"), in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura. Per la tappa di Tirana è stata allestita una mostra dedicata alle montagne albanesi del noto alpinista e fotografo Fation Plaku.

Fabiano Ventura è un fotografo paesaggista specializzato in tematiche ambientali. Ha preso parte a numerose spedizioni scientifiche, fotografiche e alpinistiche, nei luoghi più selvaggi e remoti della Terra. Dal 2007 è impegnato nel progetto "Sulle Tracce dei Ghiacciai" di cui è ideatore e direttore. La sua attenzione al tema dei cambiamenti climatici lo ha portato in questi anni a concentrare gran parte della sua attività su un obiettivo: diffondere il più possibile tra il grande pubblico la conoscenza di questo fenomeno. Così, accompagnato da ricercatori e registi, è andato a fotografare dal vivo le incredibili trasformazioni dei ghiacciai più grandi del mondo e sta divulgando i risultati del suo lavoro attraverso la realizzazione di mostre, conferenze, programmi didattici, installazioni, documentari. (ANSAmed).