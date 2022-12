Concerto di Natale a Delhi, Gloria Campaner suona Bach e Chopin

(ANSA) - NEW DELHI, 19 DIC - La pianista Gloria Campaner è stata ieri sera l'interprete d'eccezione del Concerto di Natale all'Istituto Italiano di Cultura di New Delhi.

"Sono felice di essere tornata in India e soprattutto entusiasta di avere potuto suonare questo strumento", ha detto la Campaner, "uno dei migliori pianoforti di tutta Delhi, acquistato dal Direttore Andrea Baldi con i fondi del '20 e del '21, anni nei quali, per la pandemia, l'Istituto non ha organizzato iniziative in presenza" L'evento, nel quale la musicista ha eseguito brani di Bach e l'intera sequenza dei preludi di Chopin, è stato l'ultimo del calendario dell'Istituto per il 2022, ed è coinciso con un doppio addio: quello del Direttore Andrea Baldi, che, al termine del suo mandato, lascerà a giorni l'India con destinazione Venezuela, e quello annunciato dalla pianista, che sospenderà le esibizioni in pubblico per un sabbatico, "nel quale", ha precisato, "mi dedicherò a progetti diversi, anche attraverso una fondazione per giovani musicisti". (ANSA).