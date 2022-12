India: successo del tour di 'Dante beyond borders'

(ANSA) - NEW DELHI, 17 DIC - Si è concluso ieri a Goa, dopo una decina di tappe, il tour indiano della performance teatrale "Dante Beyond Borders, Dante oltre le frontiere", sostenuto dall'Istituto Italiano di Cultura di Mumbai, e voluto da Andrea Baldi, Direttore dell'Istituto di Delhi.

Lo spettacolo, ispirato alla Divina Commedia, è nato dalla collaborazione tra gli artisti della compagnia bolognese "Instabili Vaganti" e del "Ahum Trust" di Bengaluru, che, durante il lockdown per la pandemia, hanno prodotto in remoto video per celebrare la ricorrenza dei 700 anni dalla morte di Dante.

I vari capitoli, che utilizzavano diversi linguaggi artistici, teatro, danza, cinema, video arte, musica elettronica, sono stati fusi dalla regista Anna Dora Dorno in un intenso spettacolo, nel quale i versi dell'italiano dantesco si mescolano ai ritmi (mudras) e ai gesti della Bharatanatyam, una forma di danza tradizionale indiana, nella cornice delle sonorità elettroniche composte dal musicista Riccardo Nanni, già premio Oscar.

Il lavoro è stato descritto dal quotidiano Times of India come "un viaggio immersivo nella Divina Commedia". In scena, mentre interagiscono con i video, i performer Nicola Pianzola e la danzatrice Anuradha Venkataraman suggeriscono connessioni tra l'opera dantesca e la cultura indiana, sottolineando come Dante, nel suo poema, abbia collocato il paradiso in terra proprio in India, immaginando che il sole nasca dal Gange. (ANSA).