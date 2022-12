Rassegna di nuovo cinema italiano negli Emirati

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Il Cinema Akil degli Emirati Arabi Uniti ospita da oggi il film festival NICE (New Italian Cinema Events), dedicato al cinema contemporaneo italiano, in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a Dubai e l'Istituto Italiano di Cultura ad Abu Dhabi. Questa edizione della rassegna, che durerà fino a domenica, è la prima negli Emirati e la 32esima nel mondo.

Durante la tre giorni verranno presentate pellicole pluripremiate ai confini tra fiction e saggistica, tra cui Californie (Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman) e Viaggio nel Crepuscolo (Augusto Contento). Inoltre, saranno proiettati film dove le dinamiche familiari sono al centro della storia, come Santa Lucia (Marco Chiappetta), l'Arminuta (Giuseppe Bonito) e Una femmina (Francesco Costabile). Il NICE è anche un'occasione per incontrare alcuni dei registi della rassegna 2022 in presenza e in remoto.

"Il cinema è cultura e, come tale, porta un contributo inestimabile allo sviluppo, all'arricchimento e all'identità di un Paese e della sua gente - ha detto Giuseppe Finoacchiaro, Console generale d'Italia a Dubai -. Iniziative come NICE forniscono un'opportunità unica alla cinematografia italiana contemporanea nel raggiungere il pubblico internazionale, portando temi di attualità oltre i confini delle loro aree geografiche". "Mentre gli altri nostri programmi incentrati sul cinema italiano producono un mix di nuovo e classico - ha sottolineato da parte sua Butheina Kazim, fondatrice del Cinema Akil - sono entusiasta che N.I.C.E porti un programma dedicato esclusivamente a opere più recenti. C'è un fascino nel rivedere i nostri classici preferiti, ma mostrare qualcosa di nuovo e contemporaneo crea l'opportunità di lasciare al tuo pubblico un'esperienza completamente nuova". (ANSA).