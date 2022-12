Praga celebra 100 anni primo Istituto Italiano di Cultura

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Per celebrare il centenario della fondazione del primo Istituto Italiano di Cultura, aperto nell'ottobre del 1922 a Praga e l'avvio, da allora, di un secolo di diplomazia culturale, la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale della Farnesina ha organizzato nella capitale ceca una serie di manifestazioni che culmineranno domenica 18 dicembre con l'inaugurazione della mostra "Il racconto della bellezza- l'immagine del Natale nel presepe napoletano" e con un "concerto dell'Orchestra del Teatro di San Carlo".

Le iniziative sono organizzate in collaborazione con la Direzione Genarale Musei del Ministero della Cultura e con la Fondazione Teatro di San Carlo. La mostra sul presepe, allestita presso la Cappella dell'Istituto Italiano di Cultura si compone di 150 figure settecentesche e ottocentesche provenienti dai depositi del Museo della Civiltà di Roma e sarà inaugurata dal Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, Pasquale Quito Terracciano.

Il concerto in programma la sera di domenica, presso la sala Antonín Dvořák dell'Auditorium Rudolfinum, prevede un ensemble di 68 elementi dell'Orchestra del Teatro di San Carlo sotto la direzione del Maestro Maurizio Agostini. Saranno eseguiti brani di Rossini, Puccini, Bellini, Verdi e Donizetti. E il programma di eventi di Praga chiude un anno ricco di avvenimenti sparsi negli 84 Istituti Italiani di cultura nel mondo che annunciano già un'ambiziosa programmazione di iniziative nel corso del 2023 fatta di mostre, spettacoli, arte contemporanea, cinema, musica, incontri con autrici e autori.

''Il nostro obiettivo è rendere la nostra proiezione culturale uno dei pilastri della strategia di politica estera italiana - ha dichiarato Terracciano - vogliamo che la cultura rappresenti una dimensione prioritaria e centrale della nostra azione esterna, promuovendo le politiche culturali come veicolo di pace per valorizzare in tutto il mondo il nostro patrimonio, i nostri territori e i nostri talenti. È una politica di proiezione che stiamo già perseguendo in maniera molto attiva, come dimostrano gli oltre 5200 eventi organizzati nel 2021 dalla Rete dei nostri 84 Istituti di Cultura, e che intendiamo rafforzare anche attraverso la prossima apertura di sei nuovi Istituti in aree strategiche: Almaty, Miami, Sarajevo, Amman, Bangkok e Hanoi".

