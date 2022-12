Spettacolo italiano teatrale 'Le due lune' sbarca in Spagna

(ANSA) - MADRID, 15 DIC - Sta per sbarcare anche in Spagna 'Le due lune', spettacolo di narrazione teatrale con musica dal vivo promosso da istituzioni italiane e in programma il 15 dicembre a Siviglia e il 17 dicembre a Madrid.

Lo spettacolo racconta un episodio de Le Mille e una Notte, interpolato da poesie e arie italiane del XVI e XVII secolo, da versi appartenenti alla letteratura araba medievale e da musiche dell'antica tradizione maghrebina e arabo- andalusa. La narrazione procede "attraverso un ordito tra lingua italiana ed araba" e pone subito l'interesse "su alcune tematiche archetipiche che sono presenti negli antichi poemi dell'umanità e che derivano da una antica cultura sapienziale comune a tutte le civiltà", si legge in una nota. Al centro dello spettacolo c'è la figura femminile di Shahrazād, emblema archetipico e universale dell'intelligenza e della saggezza femminile.

Testi e musiche di 'Le due lune' — promosso e sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e organizzato in Spagna dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia — sono del Maestro Damiano Giuranna, altresì responsabile della direzione artistica del progetto. Sul palco ci saranno due attrici e sette musicisti, accompagnati dalla World Youth Orchestra diretta da Giuranna.

La prima tappa spagnola alle 20.30 presso la Fundación Tres Culturas Sevilla, mentre la seconda il 17 dicembre alle 19, presso il CaixaForum Madrid. (ANSA).