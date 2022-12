Il flautista Griminelli protagonista in Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 14 DIC - "Grande successo di pubblico" per il concerto del flautista Andrea Griminelli organizzato dall'Ambasciata d'Italia in Israele e dall'Istituto Italiano di Cultura di Tel Aviv presso l'Israel Conservatory of Music di Tel Aviv. In occasione dell'esibizione, dedicata ai grandi compositori italiani dall'Ottocento ai giorni nostri, il Maestro Griminelli - ha fatto sapere l'Ambasciata - è stato accompagnato dal quartetto 'I Virtuosi Italiani', "una delle formazioni più attive e qualificate sulla scena musicale internazionale".

Insignito dei più prestigiosi riconoscimenti a livello globale, debuttante con Luciano Pavarotti - Griminelli è capace di spaziare dalla musica classica agli altri generi e vanta collaborazioni artistiche con stelle del firmamento musicale quali Andrea Bocelli, Elton John, James Taylor, Bradford Marsalis e il leggendario Ian Anderson, leader del gruppo dei Jethro Tull.

In Israele, Griminelli ha avuto anche l'occasione di esibirsi, come ospite d'onore, in un concerto della fischiatrice italiana, Elena Somarè, considerata "la più grande interprete internazionale di fischio melodico". L'esibizione è stata ospitata presso la Residenza dell'Ambasciatore d'Italia, Sergio Barbanti. Accompagnata dall'arpista paraguaiano, Lincoln Almada, e dal chitarrista svedese, Mats Hedberg, Somaré, ha interpretato un vasto repertorio che ha spaziato da brani della musica classica, come l'Aria sulla quarta corda di Bach, e pezzi più contemporanei, come la musica del grande compositore Ennio Morricone. (ANSAmed).