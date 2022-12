Mostra 'Gae Aulenti. Uno sguardo sul Giappone e sul mondo'

(ANSA) - TOKYO, 13 DIC - Designer, scenografa, progettista, e urbanista, ma anche donna molto curiosa, una viaggiatrice. A dieci anni dalla scomparsa l'Istituto Italiano di Cultura celebra l'architetto Gae Aulenti (1927-2012), autrice del progetto dell'edificio in cui l'Istituto ha sede, con una mostra in cui saranno esposte più di 100 opere tra disegni originali, fotografie, modelli, materiali architettonici e pannelli esplicativi, in un percorso che vuole seguire le tracce lasciate nel corso della sua carriera. Tra i progetti più famosi di Gae Aulenti, a livello mondiale, ci sono di sicuro i suoi interventi nel campo dell'architettura museale, come il riadattamento da stazione ferroviaria a museo del Musée d'Orsay, a Parigi, la ristrutturazione dei Palazzo Grassi a Venezia, l'Asian Art Museum di San Francisco, gli show-room della Olivetti in diverse sedi mondiali, e la risistemazione del Palavela per le Olimpiadi invernali di Torino 2006. "Gae Aulenti ha insegnato nella sua vita, a me per prima come nipote, che lei era la sua professione, si sentiva talmente tanto architetto che in qualche modo non c'era distinzione tra la parte professionale e quella personale", racconta all'ANSA Nina Artioli, Direttrice dell'Archivio Gae Aulenti e nipote dell'architetto. "Quello che anche io come professionista prima che nipote colgo di lei come aspetto fondamentale, quello di essere sempre stata una persona curiosa e quindi di riuscire a riportare tutte le varie sfaccettature, le cose che studiava e coglieva in giro per il mondo, nelle sue esperienze, nella propria professione, proprio per non settorializzarsi e riuscire sempre a dare una versione diversa del proprio lavoro".

Un legame quello con il Paese del Sol Levante molto prolifico per la Aulenti, che ricevette nel 1991 il prestigioso Praemium Imperiale dalla Japan Art Association. "Sicuramente Gae Aulenti è uno degli architetti più importanti del '900 che ha coperto tutte le attività: dal design, alla realizzazione di oggetti fino al recupero di architetture complesse", spiega l'Ambasciatore d'Italia a Tokyo Gianluigi Benedetti. "Per noi questa mostra ha un significato particolare perché vuole ricordare il genio di questo architetto che è presente qui a Tokyo con questo imponente stabile dell'Istituto di Cultura - che è molto imponente nel panorama dell'architettura in Giappone, ed è anche un simbolo delle cultura e dell'architettura italiana all'estero". La mostra Gae Aulenti.

'Uno sguardo sul Giappone e sul mondo' sarà in visione fino al 12 marzo 2023 all'Istituto Italiano di Cultura a Tokyo. (ANSA).