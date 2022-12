Concerti di Roberto Prosseda al pedal piano in Croazia

(ANSA) - ZAGABRIA, 07 DIC - Grazie all'Istituto Italiano di Cultura di Zagabria, per la prima volta in assoluto in Croazia si può ascoltare dal vivo un concerto al pedal piano, strumento rarissimo, interprete il pianista Roberto Prosseda.

Il primo concerto si è tenuto lunedì sera a Zagabria presso l'Auditorium Lisinski, mentre stasera il maestro Prosseda suonerà a Osijek, nell'est del Paese, presso il Centro Culturale della città.

Il pedal piano o piano a pedaliera è uno strumento rarissimo, amato nella seconda metà del XIX secolo, ma virtualmente uscito di produzione alla fine dello stesso secolo.

Oggi è possibile ricostituire temporaneamente il pedal piano collegando due pianoforti uno sopra l'altro mediante una pedaliera. Strumento assai difficile da suonare, di particolare ricchezza sonora e con il quale Roberto Prosseda si cimenta con un programma di musiche di Mozart, Schumann, Gounod e Mendelssohn. Il musicista ha tenuto nel 2011 il suo primo concerto al pianoforte a pedaliera, eseguendo il concerto per pedal piano di Charles Gounod, in una versione per uno strumento moderno, che è stata una prima mondiale. (ANSA).