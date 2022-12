India, arazzi ricamati di Marta Roberti in mostra a Kolkata

(ANSA) - NEW DELHI, 02 DIC - È stata inaugurata a Kolkata, alla Galleria Sanskriti, la mostra degli arazzi realizzati dall'artista italiana Marta Roberti in collaborazione con artigiani del Kashmir. Gli arazzi, già presentati al Jaipur Literary Festival e all'Istituto Italiano di Cultura di Delhi, sono il risultato di un dialogo tra i due Paesi: i soggetti, creature mitologiche a metà tra mondo animale e mondo umano, si ispirano alla Divina Commedia e sono stati reinterpretati e realizzati da tessitori, ricamatori e altri artisti indiani.

Nell'occasione Gianluca Rubagotti, Console Generale italiano a Kolkata, ha voluto salutare l'ideatore del progetto Andrea Baldi, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, che sta per concludere il suo incarico quinquennale in India. Baldi era presente all'inaugurazione della mostra: "L'idea iniziale - ha ricordato - risale al 2020, quando progettavo le iniziative per il 700esimo anniversario della morte di Dante; la pandemia ha ritardato le realizzazione ma il loro interesse artistico rimane valido. Sono felice che il pubblico di Kolkata abbia adesso l'opportunità di ammirare gli arazzi in una delle più importanti gallerie di Kolkata". (ANSA).