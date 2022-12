Coro Polifonico friulano di Ruda si esibisce a Malta

(ANSA) - TRIESTE, 01 DIC - Il Coro Polifonico di Ruda sarà in trasferta a Malta, il 2 e 3 dicembre, su invito dell'Ambasciata d'Italia di La Valletta e del locale Fogolar Furlan. Il coro, diretto da Fabiana Noro e accompagnato al pianoforte da Ferdinando Mussutto, si esibirà il 2 dicembre (h.18.30), nella chiesa di santa Caterina, a La Valletta; il 3 nella St. Julian Parish Church di Sliema (h.20.30). La trasferta si inserisce nel progetto CantaNatale del coro sostenuto dal Mic e dalla Regione Fvg.

Il programma è incentrato sulla musica sacra di autori europei tra '800 e '900, in particolare musiche di Cesnokov, Schubert, Bortnianski, Casals, Sato, Lauridsen, Miani, Whitacre e Adams. E' in programma anche un assolo al pianoforte di Bach/Busoni, il Preludio-Corale Wach auf, ruf uns die Stimme.

Il Polifonico, che ha vinto oltre 50 premi ai più importanti concorsi corali internazionali, è stato in tournée dagli Usa al Brasile, dall'Argentina alla Russia, dalla Mongolia alle Filippine fino alla Cina e quasi in tutti i paesi europei. I più importanti compositori italiani ed europei hanno scritto per questo coro che tra le sue caratteristiche ha l'impegno a proporre musiche ricercate, nuove e in grado di coinvolgere il pubblico. Fabiana Noro lo dirige dal 2003. (ANSA).