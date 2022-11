Delhi, Gala Dinner con ricette della Roma pasoliniana

(ANSA) - NEW DELHI, 25 NOV - Nell'ambito degli eventi per la 7° Settimana della cucina italiana si è tenuto ieri all'Istituto Italiano di Cultura di Delhi l'annuale Gala Dinner dedicato a "Roma attraverso lo sguardo di Pier Paolo Pasolini", a cent'anni dalla nascita dell'intellettuale e regista.

Il menù, interamente ispirato a ricette tipiche della cucina romana, è stato firmato dallo Chef Ruben Bondì e da DIVA Restaurant.

Nel corso della cena i partecipanti hanno assistito alla proiezione di brani dei film di Pasolini "La ricotta", e "Mamma Roma", mentre le diverse portate venivano introdotte con spiegazioni sull'origine delle ricette e col racconto delle varie leggende fiorite attorno ai diversi piatti.

Ruben Bondì, 24 anni, tra i più giovani interpreti della tradizione culinaria giudaico-romanesca, è seguito su TikTok da oltre un milione di follower (@cucinaconruben) e da più di 650mila su Instagram. Lo chef, a Delhi su invito di Andrea Baldi, Direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, ha curato per tutta la settimana un menù speciale del ristorante Diva e ha tenuto numerosi incontri di show-cooking e lezioni nelle più note scuole di cucina della capitale indiana, avvincendo con la sua spontaneità gli aspiranti chef indiani. (ANSA).