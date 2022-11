Festival: cinema italiano protagonista fino al 30 a Madrid

(ANSA) - MADRID, 23 NOV - Lungometraggi, cortometraggi, documentari, ma anche omaggi a grandissimi come Sophia Loren e Sergio Leone e un trascinante concerto nella serata inaugurale.

È partito con un¡applaudita esibizione della cantante barese Serena Brancale il 15esimo Festival del cinema italiano di Madrid: un evento diventato ormai "un appuntamento fisso e imperdibile per i cinefili madrileni", come sottolineato da Benedetto Giuntini, ministro consigliere dell'ambasciata italiana in Spagna, e che accompagnerà la città iberica fino al prossimo 30 novembre.

Il menù della rassegna — presentato in serata presso l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid — prevede la proiezione di oltre 40 film, disponibili in sala presso il Cine Paz nella capitale spagnola (tutti i giorni a partire dalle 18 gratis, previa prenotazione) o in streaming dalla Spagna.

"Nostalgia" di Mario Martone (pellicola nominata agli Oscar), "Leonora Addio" di Paolo Taviani, "Monica" di Andrea Pallaoro, "Acqua e Anice" di Corrado Ceron, "Piano Piano" di Nicola Prosatore, "Piove" di Paolo Strippoli e "Una Femmina" di Francesco Costabile sono i principali titoli inclusi.

Oltre a diverse produzioni in concorso, ci sarà spazio anche per iniziative alternative: tra queste, omaggi a grandi attrici e grandi comici italiani e momenti di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, vista la concomitanza con la giornata internazionale del 25 novembre.

Non meno importante, inoltre, il contributo che verrà garantito dal Giffoni Film Festival: una rassegna cinematografica parallela tutta riservata ai più piccoli.

Il Festival del cinema italiano di Madrid è organizzato dall'Iic e promossa dall'ambasciata italiana in Spagna. (ANSA).