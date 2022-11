Masterclass sull'olio d'oliva all'IIC di Copenaghen

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Con una masterclass sull'olio di oliva si è chiusa ieri sera all'Istituto italiano di cultura di Copenaghen la serie delle manifestazioni dedicate alla Settimana della cucina italiana in Danimarca.

Un ingrediente base della dieta mediterranea come l'olio - si legge in una nota dell'ambasciata - porta con sé una cultura plurisecolare fatta di terre, paesaggi, tradizioni ed apre la via allo studio delle sue qualità e del suo sapore: nell'analisi svolta da Catullo Manciocchi è passata in rassegna anche la coltura degli ulivi nella regione laziale e la storia dell'area vicina a Roma che vi si esprime con le vestigia di una antica cittadina - Cori - di cui varie famiglie danesi hanno apprezzato, ormai da diversi anni, cultura, ambiente e prodotti locali, ritrovandovisi in una piccola ma attiva comunità. Da lì, la proposta di una passeggiata virtuale tra i suoi principali monumenti e scorci paesaggistici e l'interpretazione di due danesi immersi nelle personali letture del territorio, con lo studio archeologico/poetico del regista Sverre Roedha, la forte e coinvolgente espressione del pittore Anders Moseholme con la testimonianza di Viggo Bro, icona della televisione danese che vive da molti anni a Cori.

Un'altra testimonianza di come cibo e cucina siano ingredienti anche di un turismo culturale sostenibile, diventando così fattore di reciproca conoscenza e, al contempo, avvicinando i Paesi e i cittadini europei. (ANSA).