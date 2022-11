Storia: la Roma di Mommsen rivisitata a Madrid

(ANSA) - MADRID, 17 NOV - La storia di Roma continua ad affascinare anche in Spagna. E questa volta, occasione per parlarne è stato il rilancio di 'Storia di Roma. Passato, presente e futuro', grande opera storiografica di Theodor Mommsen, primo tedesco a vincere il premio Nobel per la letteratura nel 1902, pubblicata per la prima volta nel 1854.

La nuova edizione in castigliano del saggio (Turner) è stata presentata ieri sera presso l'Istituto Italiano di Cultura (Iic) di Madrid, in un evento a cui ha partecipato Peter Mommsen, pronipote dello storico, che fu anche giurista, giornalista e archeologo.

Il discendente del premio Nobel - che vinse un anno prima della morte - ha pronunciato una conferenza sul suo bisnonno, nella quale ha ripercorso le principali tappe della sua vita e della sua opera, facendo anche riferimento, tra altre cose, alle sue convinzioni politiche "repubblicane" o al suo fascino per la figura di Cesare.

La conferenza è stata introdotta dall'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, e della sua omologa tedesca, Maria Margarete Gosse. "L'universalismo romano è la culla della nostra civiltà e nessuno meglio del tedesco Mommsen ha raggiunto il colossale traguardo di studiare la complessa realtà politica, istituzionale e storica di Roma, che è il patrimonio comune che unisce i popoli europei", ha dichiarato il diplomatico italiano.

Cogliendo l'occasione, Guariglia ha ricordato che proprio la capitale italiana punta ad ospitare l'Expo del 2030, un "progetto su larga scala che pone l'accento sul tema della sostenibilità e della rigenerazione urbana". Da parte sua, l'ambasciatrice tedesca in Spagna ha omaggiato la figura di Mommsen, definendo la sua 'Storia di Roma' come "un vero e proprio classico mondiale".

Inoltre, ha sottolineato i "legami" che uniscono Italia, Spagna e Germania. (ANSA).