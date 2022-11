Settimana cucina italiana: chef stellato Ghezzi in Argentina

(ANSA) - BUENOS AIRES, 16 NOV - Una conferenza dello 'chef' stellato trentino Alfio Ghezzi sui valori fondamentali del territorio e di una cucina di prossimità ha inaugurato ieri a Buenos Aires, in Argentina, la VII edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo.

Nato a Breguzzo, paesino del Trentino di 500 anime, Ghezzi, che con il suo ristorante Senso che si trova all'interno del Museo di arte moderna e contemporanea di Trento (Mart) ha conquistato due stelle Michelin, ha esordito ricordando "il gusto, il calore e la semplicità" del cibo che preparava mia nonna utilizzando i prodotti stagionali disponibili nel mercato".

Ed ha aggiunto come la sua fanciullezza "è trascorsa per la maggior parte del tempo nella cucina della casa, uno spazio caldo, ampio e accogliente, che ci rende felici".

Introducendo la conferenza nell'Istituto italiano di cultura della capitale argentina la direttrice, Donatella Cannova, ha sottolineato che "la sostenibilità è il tema dei nostri giorni ed è anche quello scelto da Roma nella sua campagna di candidata per la realizzazione dell'Expo 2030".

Ghezzi ha sostenuto che "l'epoca in cui viviamo è caratterizzata da un fenomeno che riguarda le nuove generazioni di cuochi e 'chef' che sono attratti dal ritorno alle tradizioni". In questo ambito ha ricordato una frase di uno dei suoi maestri, Gualtiero Marchesi, che incoraggiava a "lasciarsi affascinare dagli ingredienti" di un piatto.

Parlando della sua evoluzione ai fornelli, Ghezzi ha spiegato che "nel mio caso mi sono orientato via via verso una cucina che è andata verso la semplicità, rimuovendo la scenografia, ma cercando di rendere "la natura come ingrediente principale del piatto".

Per questo, ha aggiunto, "il vero cambiamento nel mio modo di cucinare è avvenuto quando sono andato a passeggiare nei campi o a visitare i produttori, per incentivare una filiera corta". E' stato così, ha ricordato, che "il menù autunnale del ristorante Senso è nato dai prodotti che ho visto con i miei occhi nella nostra Val di Gresta". (ANSA).