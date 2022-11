Brasile: Settimana cucina italiana nel mondo anche a Rio

(ANSA) - RIO DE JANEIRO, 16 NOV - Prende il via domani, anche a Rio de Janeiro, la settima edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo, organizzata fino al 25 novembre dal consolato generale d'Italia e dall'Istituto italiano di cultura di Rio con il patrocinio di Enel e Tim.

L'evento, ideato e coordinato dal ministero degli Affari esteri italiano, è realizzato dalla rete diplomatica italiana nel mondo. Si svolge contemporaneamente in più città di più Paesi e ha come obiettivo principale la valorizzazione dell'enogastronomia italiana, tradizionale e contemporanea.

Quest'anno il tema è 'Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute delle persone e la salvaguardia del pianeta'.

"Si tratta di fattori chiave per politiche pubbliche volte alla sana alimentazione, attente alla tutela dell'ambiente e aperte a tecniche innovative in campo nutrizionale, in linea con i principi del Patto sulla politica alimentare urbana varato dopo l'Expo di Milano del 2015", sottolinea il console di Rio, Massimiliano Iacchini.

Per l'occasione sarà riaperta al pubblico, con ingresso gratuito, Casa Italia, sede del consolato, nel centro di Rio.

