Settimana cucina italiana, piatti siciliani star in Venezuela

(ANSA) - CARACAS, 15 NOV - Con una dimostrazione in diretta di realizzazione di tre piatti tipici della gastronomia siciliana - caponata, arancini di riso e pasta con le sarde - ha preso il via a Caracas la celebrazione della VII edizione della Settimana della cucina italiana nel mondo (Scim).

L'evento si è svolto presso la sede dell'Istituto italiano di cultura in presenza dell'incaricato di affari in Venezuela, Placido Vigo, del console generale Nicola Occhipinti e del consigliere Cgiee Antonio Iachini. Erano presenti anche lo chef italiano Roberto Costagliola e i suoi omologhi italo-venezuelani: Matilde Veneziano e Maurilio Magaldi, di Veneziano Gourmet.

"La Settimana della cucina italiana - ha affermato Vigo - si è affermata come una delle principali iniziative del ministero degli Esteri per promuovere il meglio del Made in Italy".

Crediamo, ha aggiunto, che "ci sia un nesso fra l'arte di mescolare gli ingredienti e una sana alimentazione nel rispetto dell'ambiente e del pianeta. L'Italia - ha concluso - è uno dei Paesi con la più alta aspettativa di vita e questo è dovuto anche a una dieta corretta e a una vita che ci permette di riconoscere cosa significa mangiare sano e bene".

Da parte sua Costagliola, rappresentante dell'Associazione italiana Ambasciatori del gusto, ha dichiarato all'ANSA che questa è la seconda volta che partecipa all'attività svolta in Venezuela. Il mio proposito, ha affermato, è di "proporre l'autentica cucina italiana, le tradizioni culinarie, senza inventare nulla. L'unica cosa che vogliamo è trasmettere la cucina delle nostre nonne e delle nostre mamme". (ANSA).