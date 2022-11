Ungheria: l'Italia a Budapest con il MittelCinemaFest

(ANSA) - BUDAPEST, 14 NOV - Accompagnato dal grande interesse del pubblico, si è svolto questa settimana il festival centro-europeo del cinema italiano, il XX. MittelCinemaFest.

Nella rassegna, organizzata dall'Istituto italiano di cultura (Iic) di Budapest e la società pubblica Cinecittà, per otto giorni, in due sale nel centro, sono stati proiettati dodici film italiani di recente produzione. Si è partiti con il film premiato dalla giuria al festival di Cannes, "Le otto montagne" di Felix van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, poi sono seguiti titoli come "Nostalgia" di Mario Martone, opera che rappresenterà l'Italia agli Oscar 2023, "Siccità" di Paolo Virzi, "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio, o ancora "Il colibrì" di Francesca Archibugi, "Calinculo" di Chiara Bellosi e "Il ritorno" di Stefano Chiantini. "L'obiettivo di questa iniziativa è quello di lanciare uno sguardo alla più recente produzione del cinema italiano. Il programma si presenta vivace e capace di soddisfare gli interessi più variegati, permettendoci di attraversare la Penisola e di incontrare molti volti, paesaggi e realtà", ha detto Gabriele La Posta, direttore dell'Iic. La manifestazione proseguirà verso Bratislava e Praga. (ANSA).