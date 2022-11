Settimana cucina italiana in Eritrea punta sulla formazione

(ANSA) - IL CAIRO, 14 NOV - L'avvio di una "collaborazione continuativa con le istituzioni eritree per la formazione professionale di giovani nel settore della ristorazione e dell'accoglienza, per le forti potenzialità" che l'Eritrea ha in questo ambito è uno degli elementi che connotano la VII Edizione della Cucina Italiana nel Mondo inaugurata oggi all'Asmara.

L'evento, organizzato dall'Ambasciata d'Italia in collaborazione con la Confederazione Nazionale dei Lavoratori Eritrei, si articola in cinque giornate di corsi di cucina italiana presso la sede dell'ente eritreo e in tre serate di degustazioni di prodotti tipici italiani in alberghi della capitale e presso la Residenza dell'Ambasciatore, Marco Mancini.

Per l'occasione sono giunti dall'Italia i due chef della Federazione Italiana Cuochi, Daniele Paralovo e Paolo Maspero, che si esibiranno nella preparazione di piatti tradizionali della cucina italiana, nota e apprezzata in Eritrea per gli storici legami con l'Italia.

L'evento segna anche l'inaugurazione dei locali della cucina che, insieme al resto dell'edificio che ospita la sede della Confederazione dei Lavoratori Eritrei, è stata totalmente rinnovata grazie ad un progetto finanziato e realizzato da due ong italiane - la Nexus Bologna e l'Istituto per la coesione sociale (Iscos) - e dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics).

Al termine dei corsi verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai circa cinquanta aspiranti chef eritrei provenienti da diversi alberghi e ristoranti non solo della capitale . (ANSA).