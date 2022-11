'Terra vista dalla luna', chiude in India retrospettiva Pasolini

(ANSA) - NEW DELHI, 11 NOV - Con la performance di danza "La terra vista dalla luna" si è conclusa ieri sera a New Delhi la retrospettiva dedicata a Pier Paolo Pasolini, a cento anni dalla nascita.

Lo spettacolo della Compagnia Danza Artemis, di Monica Casadei, è un omaggio alla figura dell'intellettuale, regista, saggista e poeta, e si ispira al suo omonimo film. La coreografia alterna momenti intimi, con numerose citazioni del rapporto di Pasolini con la madre, a scene ispirate alla potente denuncia sociale, filo rosso di tutta l'opera pasoliniana, per chiudersi con una scena che usa come colonna sonora la poesia "Cosa sono le nuvole", trasformata in canzone da Modugno.

La piece è prodotta in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura di New Dehli, Mumbai, Los Angeles, Belgrado, con il contibuto del Ministero della Cultura e della Regione Emilia Romagna.