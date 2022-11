Il Lazio a Oslo per la Settimana della Cucina italiana

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Vini, cucina e turismo del Lazio, con un focus sulla città di Roma candidata all'Expo 2030, saranno protagonisti, dal 14 al 17 novembre, della Settimana della cucina italiana a Oslo, promossa con l'Ambasciata italiana e l'Istituto di cultura.

"La Settimana della Cucina Italiana nel Mondo è volta alla valorizzazione degli autentici prodotti della nostra terra e dei nostri vigneti - ricorda l'Ambasciatore d'Italia ad Oslo, Stefano Nicoletti - e del modo con cui nelle diverse Regioni italiane questi prodotti vengono sapientemente preparati".

Presentazioni, degustazioni, eventi culturali, costelleranno la manifestazione, intitolata 'Convivialità, sostenibilità e innovazione: gli ingredienti della cucina italiana per la salute della persona e la tutela del Pianeta'.

"Una importantissima occasione per far conoscere ai partner istituzionali, al pubblico norvegese, al mondo della grande distribuzione, ai buyers e agli stakeholder i prodotti tipici e tradizionali del Lazio - rimarca la Regione, una delle prime in Italia ad istituire una specifica delega - e il meraviglioso patrimonio paesaggistico e naturalistico del Lazio, grazie al coinvolgimento dell'Ambiente con il Parco regionale dell'Appia Antica e del Turismo con i Cammini di Fede".

Durante la tre giorni la delegazione del Lazio avrà una serie di appuntamenti con le principali catene commerciali norvegesi e gli importatori di prodotti italiani. Grazie al supporto di Lazio Innova, due serate saranno dedicate alla promozione e valorizzazione del made in Lazio.

Dal 15 al 17 novembre si terranno inoltre ad Oslo - presso il Ministero degli Affari Esteri e quello del Commercio ed Industria norvegesi, oltre che presso la locale Confindustria ed Innovation Norway, una serie di incontri istituzionali a sostegno della candidatura di Roma ad Expo 2030, rappresentata da una delegazione ministeriale di alto livello, capeggiata dall'Ambasciatore Lorenzo Angeloni, Direttore Generale della Promozione del Sistema Paese al MAECI, con la partecipazione di esponenti del mondo dell'imprenditoria, della cultura e della scienza, alla quale si assocerà anche la Regione Lazio.

Il 17 novembre sarà inaugurata la mostra fotografica 'Appia Antica, un viaggio attraverso la storia', con gli scatti di Andrea Frazzetta, oggetto di pubblicazione nell'ambito del reportage di Nina Strochlic "Reviving the Road to Rome" per National Geographic. (ANSA).