L'Italia a Singapore con la sua musica contemporanea

(ANSA) - SINGAPORE, 10 NOV - In questi giorni a Singapore sono in corso una serie di appuntamenti con un pubblico di appassionati di musica, dove compositori contemporanei italiani esplorano e raccontano tonalità e suoni per creare proiezioni uniche del tempo musicale. Presentazioni, concerti e masterclass per approfondire l'argomento del tempo e della costruzione musicale attraverso i confini storici e culturali, con un'attenzione sul repertorio contemporaneo.

La direttrice artistica e flautista dell'Ensemble italiano Chromoson, Carolin Ralser, ha organizzato e svolto un ruolo di primo piano in tutti i concerti e le attività educative del gruppo a Singapore. Oltre ad una conferenza-recital con opere del compositore italiano Luigi Nono e dell'americano Morton Feldman, l'Ensemble Chromoson propone un concerto al Yong Siew Toh Conservatory of Music, con opere di compositori italiani contemporanei come Federico Campana, Hannes Kerschbaumer e Andreas Marinello, per far sperimentare al pubblico un'affascinante gamma di approcci alla proiezione del tempo attraverso il suono. Allo stesso conservatorio viene anche eseguito un simposio internazionale su questo argomento, Composing Time, al quale partecipano come relatori ancora i compositori italiani Hannes Kerschbaumer e Andreas Marinello.

Previsti diversi eventi aggiuntivi: un workshop sulla composizione presso la School of Art of Singapore (SOTA) a cura di Hannes Kerschbaumer e i musicisti dell'ensemble chromoson, una masterclass sulle percussioni di Philip Lamprecht e una lecture demonstration di Luca Lavuri, e infine una masterclass di Massimiliano Girardi sul sassofono alla Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA). Seguiranno altri spettacoli ed eventi durante il mese di novembre.

Il simposio e gli eventi connessi sono stati organizzati con il sostegno dell'ambasciata Italiana a Singapore che promuove la diffusione a Singapore di musica ed arte contemporanee italiane.

"Condividiamo l'obiettivo dell'Ensemble Chromoson - ha dichiarato l'ambasciatore Mario Vattani - di rendere la musica contemporanea più accessibile al pubblico. Coincide anche con il nostro impegno costante per far conoscere a Singapore e nel Sud Est Asiatico il volto più attuale e innovativo dell'Italia, che si racconta anche attraverso la ricerca culturale, il design di avanguardia e l'arte contemporanea".

Lavorando a stretto contatto con un pool internazionale di giovani artisti provenienti da diversi campi, l'Ensemble Chromoson ha mostrato il suo alto livello di qualità artistica sin dal suo debutto nel 2014. Acclamato come uno dei principali ensemble italiani di musica contemporanea, Chromoson è un collettivo di musicisti, sound designer e compositori specializzati e pluripremiati che si sono esibiti nei più prestigiosi festival di musica contemporanea. (ANSA).