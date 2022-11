Farnesina e ministero Cultura insieme per valorizzare musei

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Una rete di collaborazione finalizzata a valorizzare il patrimonio artistico nazionale è stata attivata fra il Ministero degli Esteri e il Ministero della Cultura. E' quanto è stato sottolineato nel corso di una conferenza stampa, alla Farnesina, in cui è stato presentato il programma per il centenario del primo Istituto Italiano di Cultura, nato a Praga.

Con il Ministero della Cultura - ha affermato Pasquale Terracciano, Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e culturale del Maeci - è in corso "un'ottima e proficua collaborazione. Stiamo lavorando sulla rete museale e quella degli Istituti di cultura". Anche per Massimo Osanna. Direttore Generale Musei del Mic, si tratta di una "bella occasione di fare rete. L'idea - ha sottolineato - è partita con l'intenzione di valorizzare il patrimonio delle opere d'arte (il 90% è nei depositi), e riportarle alla luce ma non in modo scomposto.

Vanno resi strumenti di una narrazione".

A suo avviso, infatti, gli oggetti d'arte "hanno la capacità di tessere legami con il passato. Testimoniano il desiderio di guarigione di tutte epoche, come per la recente ed eccezionale scoperta di San Casciano". Questi oggetti "ci permettono di raccontare storie ed incarnare valori e passioni ancora attuali". Osanna ha ricordato poi che sono 2 milioni i pezzi di oggetti presenti al Museo della civiltà; la raccolta dei presepi napoletani sarà oggetto di una mostra organizzata a Praga (sarà inaugurata il 18 dicembre) in occasione della celebrazione del centenario degli istituti di cultura. (ANSA).