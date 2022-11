ANSA/ La diplomazia culturale italiana festeggia i suoi 100 anni

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - La Diplomazia culturale italiana compie 100 anni. Era il novembre 1922 quando, a Praga, fu fondato il primo Istituto Italiano di Cultura. Ora nel mondo la rete degli istituti che promuove l'immagine culturale italiana conta 84 sedi ed entro il 2023 sei nuovi istituti (Almaty, Amman, Bangkok, Hanoi, Miami e Sarajevo) vedranno la luce.

Per l'occasione del Centenario, il Ministero degli Esteri ha in programma una serie di iniziative lungo il 2023.

L'inaugurazione a Praga con quattro eventi a partire dal prossimo 16 novembre. Ad illustrare questo programma è stato, in un incontro stampa alla Farnesina, il Direttore Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Pasquale Terracciano, sottolineando che è sempre più "diffusa la consapevolezza che la diplomazia culturale è fondamentale strumento della politica estera" e che gli istituti di cultura "sono mediatori fra la scena culturale italiana" e la cultura degli altri Paesi.

All'incontro hanno partecipato i partner con cui sono stati organizzati gli eventi di Praga: Massimo Osanna, Direttore Generale Musei del Mic, Brunella Fusco della Fondazione Campania dei Festival, Claudio Longhi, Direttore del Piccolo Teatro di Milano, l'attore Toni Servillo e Emmanuela Spedaliere, Direttore Generale del teatro di San Carlo. Il primo evento, il 16 e 17 novembre, è uno spettacolo teatrale ("Perché non io?/Why not me?"), regia di Jana Svobodova e co-prodotto da Fondazione Campania dei Festival. L'1 e 2 dicembre andrà in scena "Le voci di Dante", prodotto dal Piccolo Teatro di Milano, con la partecipazione di Toni Servillo. Il popolare attore ha precisato che il testo dello spettacolo è tratto da un lavoro in cantiere dal titolo "Tre modi per non morire" che prende in esame, oltre a Dante, anche Baudelaire e gli autori greci; tutti autori-personaggi che "illuminano" anche le vite attuali, "un percorso che va al di là dei confini geografici" e del tempo.

"La commedia, infatti - ha detto - non è antica né è passato", perché parla di sentimenti: in tal senso "Dante è un nostro contemporaneo". Servillo ha espresso apprezzamento per la possibilità avuta, dal 1981, grazie alla rete diplomatica e con il Piccolo di Milano, di portare nel mondo autori come Edoardo de Filippo, Carlo Goldoni, Luigi Pirandello. "Il teatro - ha detto Longhi - può giocare un ruolo cruciale nella diplomazia e la parola cultura è una di quelle parole che possono contribuire alla soluzione di conflitti".

Il terzo evento a Praga, il 18 dicembre, è un concerto dell'Orchestra del Teatro di San Carlo, diretto da Maurizio Agostini. A riguardo, Spedaliere ha reso noto che nella performance saranno coinvolti anche i giovani solisti dell'Accademia del canto lirico selezionati (12 su 300) da un concorso bandito durante la pandemia. Il quarto evento è la mostra "Il racconto della bellezza. L'immagine del Natale nel presepe napoletano", in collaborazione con il Ministero della Cultura, che sarà inaugurata il 18 dicembre, nell'ambito di un progetto sull'internazionalizzazione dei Musei italiani.

Il catalogo degli eventi per il Centenario è "ambizioso", ha tenuto a dire Terracciano. Fra questi, l'aggiornamento della mostra fotografica sui siti italiani Unesco (l'Italia ha il primato con 58 siti); un progetto multimediale "Riscoprire la laguna di Venezia"; una mostra di illustrazioni sui valori promossi dal consiglio d'Europa "Torino Musei Europa"; una mostra fotografica su "Paesaggi sacri" e una su Pier Paolo Pasolini. In programma, anche "Maestri!", un'iniziativa per giovani direttori d'orchestra e "JazzIt Abroad", progetto di sostegno economico agli artisti di jazz italiani. Terracciano ha infine annunciato che nel 2023 sarà celebrato il centenario di Italo Calvino per il quale si sta definendo un programma.

