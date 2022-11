Teatro: Pippo Delbono a Lisbona con "Amore"

(ANSA) - LISBONA, 08 NOV - S'intitola "Amore" lo spettacolo che Pippo Delbono porta stasera in scena al Teatro São Luiz di Lisbona. "Amore" è una produzione ideata in Portogallo, paese con cui il regista e attore ligure confessa di avere un "legame sentimentale speciale", e rappresenta un viaggio tra i suoni di Lisbona attraverso il tradizionale fado, ma si spinge fino alle sonorità dell'Africa lusofona, dalle isole di Capo Verde all'Angola. Lo spettacolo conta infatti sulla presenza di artisti come Aline Frazão, Pedro Joia e Miguel Ramos, che per "Amore" hanno composto musiche originali, e ha il ritmo di una lenta processione, una successione di tableaux vivants che si arricchisce della parola di poeti portoghesi come Florbela Espanca accanto a quella del brasiliano Carlos Drummond de Andrade, e poi Jacques Prévert, Rainer Maria Rilke e altri ancora.

"Questo spettacolo presenta una duplice visione dell'amore", dice Delbono. "In questo viaggio si cerca di evitarlo, questo amore, anche se ne riconosciamo costantemente l'urgenza".

Coprodotto dal teatro lisbonese che lo ospita assieme alla Fondazione Emilia Romagna Teatro, alla piattaforma "Rota clandestina", di Setúbal, e con la collaborazione dell'Istituto Italiano di Cultura sotto l'egida dell'Ambasciata Italiana in Portogallo, "Amore" sarà in scena al Teatro São Luiz fino al prossimo 12 novembre per poi spostarsi al Teatro Aveirense di Aveiro il 15 e 16 novembre. (ANSA).