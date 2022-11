Mirren e Hackford premiati a Los Angeles

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Al via ITTV Forum&Festival, 6 - 9 novembre 2022, l'evento a Los Angeles dedicato al mercato audiovisivo italiano nato per potenziare le relazioni internazionali con particolare attenzione alla televisione intesa come forma di distribuzione. E annuncia i riconoscimenti di questa IV edizione celebrando la coppia Helen Mirren e Taylor Hackford. "Chi più di una coppia d'oro del cinema e della televisione mondiale con una passione personale e professionale per l'Italia può meritare un premio nato proprio per riconoscere la crescente e costante collaborazione tra Industria dell'audiovisivo italiano e americano in un momento in cui è innegabile l'alta richiesta di contenuti di qualità da parte dei giganti dello streaming e in cui si sviluppano quindi nuove opportunità" dice Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet e ITTV. Insieme ad Helen Mirren e Taylor Hackford, gli ITTV Award di questa edizione saranno consegnati a Mario Martone, Niccolò Messina (che sta ridefinendo la distribuzione digitale di contenuti con V Channels), Giorgio Chiellini che riceverà l'ITTV Sports Award.

I riconoscimenti di ITTV vengono assegnati ogni anno per celebrare le personalità dell'audiovisivo italiano che a Los Angeles accrescono e potenziano il ruolo dell'Italia all'estero.

È il caso di Mario Martone che con Nostalgia è stato designato dall'Italia per concorrere nella categoria degli Oscar del Migliore film internazionale e che sarà distribuito in US. ITTV Forum&Festival, creato e prodotto da Good Girls Planet, fondata da Valentina Martelli (CEO) e Cristina Scognamillo, presenta al pubblico americano una selezione della migliore produzione seriale di Rai Fiction, Sky e Fremantle e darà spazio anche a prodotti indipendenti con la sezione "Not only Tv Series". Ci saranno otto panel di approfondimento, tra i quali A Book, a film, a Tv Series e Metaverse and VR in collaborazione con ITA, Italian Trade Agency, oltre a un focus sul ruolo dello showrunner negli Stati Uniti e in Italia. Partecipano alcune tra le maggiori personalità dell'industria dell'audiovisivo internazionale. Un panel sul ruolo della musica nel cinema e nella tv vedrà protagonisti i compositori Marco Beltrami, James S Levine e Carlo Siliotto. (ANSA).