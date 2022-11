Settimana lingua italiana: Venezuela, protagonista la musica

(ANSA) - CARACAS, 04 NOV - Si è conclusa oggi la prima edizione del concorso 'Come, scusa? Non ti followo', organizzato dall'ambasciata d'Italia in Venezuela e dall'Istituto italiano di Cultura a Caracas insieme agli attori del Sistema Italia in territorio venezuelano, nell'ambito della XXII Settimana della lingua italiana nel mondo.

I partecipanti, sottolinea un comunicato, "sono giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni provenienti da diverse parti del Paese, che hanno realizzato composizioni musicali inedite con video realizzati in due o più lingue, di cui una è l'italiano".

Tale iniziativa di promozione culturale, si dice poi, "punta a offrire un'opportunità di espressione artistica per i giovani, mostrando altresì l'influenza delle reti sociali sull'evoluzione della lingua italiana".

I tre brani musicali vincitori, votati on line dal pubblico, sono disponibili nel sito www.slim.com.ve, dove e' anche possibile vedere le 21 opere musicali ammesse al concorso.

I nomi dei vincitori, invece, saranno annunciati domenica 6 novembre nel corso di una cerimonia di premiazione presso il Centro Italiano Venezolano di Caracas. Il primo classificato riceverà un premio di 1.500 dollari, il secondo di 1.000, e il terzo 600. (ANSA).