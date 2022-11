Premio Paganini sbarca a Parigi, presentato all'ambasciata

(ANSA) - GENOVA, 03 NOV - L'ambasciata italiana di Parigi ha tenuto a battesimo la presentazione internazionale della 57° edizione del Premio Paganini, che si terrà dal 16 al 27 ottobre 2023 a Genova. Durante la cerimonia il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore della scorsa edizione del premio Paganini, si è esibito nei Capricci e, insieme alla pianista Gile Bae, ha eseguito la Sonata op. 108 in re minore di Johannes Brahms. Nel corso dell'evento, sono anche stati nominati altri due prestigiosi Paganini Ambassadors: Amyn Aga Khan e Renzo Piano. "Essere qui oggi a Parigi per il lancio internazionale del concorso dedicato a Paganini - ha dichiarato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti - è motivo di profondo orgoglio e soddisfazione. Un evento destinato a diventare, grazie anche ai suoi ambassadors, un appuntamento sempre più importante e prestigioso in grado di avvicinare anche le nuove generazioni alla musica classica, ampliando così il suo pubblico".

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Genova, Marco Bucci.

"È un grande onore per me e per la città di Genova essere ospiti di una sede così importante e prestigiosa per la presentazione della 57esima edizione del Premio Paganini- ha commentato Bucci-. Una straordinaria opportunità di valorizzazione e promozione della nostra città e di una manifestazione che sta finalmente ritagliandosi una dimensione internazionale. La prossima edizione del Premio sarà indimenticabile grazie al ricchissimo cartellone di iniziative collaterali che hanno già cominciato a tenersi non solo a Genova ma in tutto il mondo". (ANSA).