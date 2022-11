Parte da New York la corsa di Martone agli Oscar per Nostalgia

(ANSA) - NEW YORK, 03 NOV - Parte dal cuore di Manhattan la corsa nordamericana agli Oscar di Mario Martone. A poco più di cento giorni dalla 'notte delle stelle', il regista di 'Nostalgia', candidato dall'Italia per il miglior film internazionale, è venuto a New York per l'anteprima americana al festival Italy On Screen Today New York ideato e diretto da Loredana Commonara.

"Un film neorealista con attori non attori attorno a un cast straordinario guidato da Pierfrancesco Favino. Un film tragico che parla al mondo", ha detto Martone in una conferenza stampa al Consolato d'Italia a New York in cui ha spiegato che il romanzo "dostoievskiano" di Ermanno Rea lo ha convinto che avrebbe potuto essere "lo spunto di un viaggio", per un napoletano come lui, in uno dei quartieri di Napoli più poveri e pittoreschi, teatro dei film di Totò e di capolavori del neorealismo come "L'Oro di Napoli" e "Ieri, Oggi e Domani" di Vittorio De Sica ma che nel film "diventa il luogo di un'Italia del futuro" dove gli immigrati vivono fianco a fianco con i napoletani. I diritti nordamericani del film che ha debuttato a maggio a Cannes sono stati acquistati due settimane fa da Breaking Glass Pictures. Il dramma dei due amici d'infanzia Felice e Oreste continuerà il cammino attraverso i festival negli Usa prima del debutto nelle sale all'inizio del 2023. 'Nostalgia', prodotto da Picomedia, Mad Entertainment in associazione con Medusa film "racconta un rione ma parla al mondo", ha detto Martone, al suo fianco la co-sceneggiatrice Ippolita di Majo e il produttore Luciano Stella.

Per il film internazionale il cammino di qui agli Oscar è in tre tappe. Il 21 dicembre Martone saprà se 'Nostalgia' sarà incluso nella shortlist di 15 film da cui il 24 gennaio saranno annunciate le nomination. La serata degli Oscar è in programma il 12 marzo. (ANSA).