Nostalgia di Martone, speciale anteprima a Bruxelles

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - Il film Mediaset "Nostalgia" diretto da Mario Martone - candidato italiano all'Oscar per il miglior film in lingua straniera - è stato protagonista a Bruxelles di una speciale anteprima all'Istituto Italiano di Cultura.

Alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia in Belgio Francesco Genuardi e del Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Unione europea Piero Benassi, la pellicola e il protagonista Pierfrancesco Favino hanno ricevuto una calorosa accoglienza da esponenti del Parlamento europeo, della Commissione europea e della comunità italiana in Belgio.

Prodotto e distribuito da Medusa Film, "Nostalgia" è stato presentato al Festival di Cannes, ha già vinto cinque Nastri d'Argento ed è stato scelto per rappresentare l'Italia ai premi dell'Academy. Le nomination agli Oscar verranno annunciate il 24 gennaio 2023.

Al centro della serata di Bruxelles, la promozione del cinema italiano e la politica culturale dell'Unione europea, con particolare attenzione alla produzione di contenuti originali, la difesa del pluralismo e della diversità culturale.

«Nostalgia», ha dichiarato Gina Nieri, consigliere di amministrazione di Mediaset e della holding MFE-MEDIAFOREUROPE, «è un bell'esempio di come un broadcaster, Mediaset, possa dare un contributo a quella che per noi è l'essenza della cultura europea». «Il nostro Gruppo», ha aggiunto il CEO di Medusa Giampaolo Letta, «tiene molto al cinema e alla produzione di contenuti audiovisivi di qualità: la nostra storia parla di 27 anni costellati da tantissimi successi, più di 400 film italiani frutto di investimenti per oltre 1 miliardo e 200 milioni per la produzione di un'offerta eterogenea e varia».

Per l'Ambasciatore Francesco Genuardi «Questa anteprima è una serata di diplomazia culturale: Bruxelles è la capitale di un paese strategico, sede delle istituzioni internazionali e cosmopolita, il cinema è la punta di diamante della cultura italiana: presentare, vendere, proiettare la cultura italiana all'estero è la nostra sfida appassionante».

Ha aggiunto Piero Benassi, Rappresentante Permanente d'Italia presso l'UE: «La cultura è dentro il Made in Italy: non è difficile promuovere la cultura italiana, si promuove da sola, anche se va comunque sostenuta dalle istituzioni. È un prodotto che va fatto conoscere al mondo. Che sia di qualità, lo si capisce immediatamente». (ANSA).