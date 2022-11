Musica: Fresu apre il festival del jazz di Madrid

(ANSA) - MADRID, 02 NOV - Paolo Fresu è uno degli artisti invitati alla serata di apertura, questa sera, del Festival Internazionale del Jazz di Madrid: il trombettista italiano si esibirà in 'Heroes', un concerto in omaggio a David Bowie, a partire dalle 20.30 presso il centro culturale Condeduque, un evento organizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

Fresu ha poi in programma altri impegni in Spagna, con concerti previsti a Malaga, Siviglia e Granada il 3, 4 e 5 novembre. (ANSA).