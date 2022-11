Il fumetto di Geronimo Stilton anche in lingua araba

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Una nuova edizione, in lingua araba, del libro "Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia" con protagonista Geronimo Stilton - il topogiornalista più amato dai bambini di tutto il mondo, nato da un'idea di Elisabetta Dami - sarà presentata oggi alla 41a edizione della Fiera Internazionale del Libro di Sharjah, Emirati Arabi Uniti (2-13 novembre 2022), la più grande fiera letteraria del mondo arabo alla quale l'Italia partecipa come Paese Ospite d'Onore.

L'edizione araba si aggiunge alle versioni in italiano, francese, spagnolo e inglese e alle più recenti traduzioni in portoghese, bulgaro, cinese e ucraino, nate anche grazie all'impulso della rete di Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura Italiani all'estero.

La traduzione in lingua araba è stata realizzata dall'Ambasciata d'Italia a Baghdad ed edita da Edizioni Piemme-Mondadori Libri in collaborazione con Atlantyca Entertainment, responsabile per le edizioni internazionali dei libri di Geronimo Stilton, e con Arab Scientific Publishers. Il volume sarà distribuito nelle scuole e nelle biblioteche di oltre 15 Paesi dell'area nordafricana e mediorientale, offrendo anche ai giovani lettori arabofoni la possibilità di seguire le avvincenti avventure di Geronimo Stilton ed esplorare l'Italia accompagnati da una guida d'eccellenza.

"Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia", è un progetto speciale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco, realizzato da Edizioni Piemme-Mondadori Libri, con l'obiettivo di avvicinare le ragazze e i ragazzi di tutto il mondo alle meraviglie artistiche e culturali dell'Italia.

Da Roma a Venezia, dall'Appennino alle Alpi, il simpatico reporter visita i monumenti e i luoghi più famosi (compresi molti dei siti italiani inseriti nelle liste del Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco), senza dimenticare i gioielli nascosti: tesori meno conosciuti, specialità gastronomiche, luoghi della ricerca scientifica, prodotti dell'artigianato e dell'industria. Un'avventura immaginata come una vera e propria caccia al tesoro, ricca di giochi, curiosità e sorprese.

La presentazione del libro sarà accompagnata da un incontro in presenza di Geronimo Stilton con i giovani lettori, organizzato nel quadro del composito programma della partecipazione italiana all'importante manifestazione editoriale di Sharjah. Tale partecipazione è resa possibile grazie a: il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Ministero della Cultura con il Centro per il libro e la lettura, l'Ambasciata d'Italia negli Emirati Arabi Uniti, l'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi, l'Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'Aie-Associazione Italiana Editori.

