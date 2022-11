Delhi: al via 'Retrospettiva Pasolini' con 'Le mura di Sana'

(ANSA) - NEW DELHI, 02 NOV - Inaugura oggi a Delhi la retrospettiva Pasolini, organizzata dall'Istituto di Cultura Italiano in collaborazione con l'Habitat Center, una delle più prestigiose istituzioni culturali della capitale indiana.

"La retrospettiva", dice all'ANSA il Direttore dell'Istituto Andrea Baldi, "è un omaggio al poeta,regista, scrittore, polemista, di cui ricorrono quest'anno i cento anni dalla nascita".

Dopo i due titoli che apriranno oggi, "Le mura di Sana" e "Accattone", nel corso della settimana saranno proiettati "Uccellaci Uccellini","Il Vangelo secondo Matteo", "Decameron" "Racconti di Canterbury", "Il fiore delle mille e una notte", alcuni dei quali mai visti in India. Il 10 concluderà la rassegna lo spettacolo di danza "The Earth Seen From The Moon: A Tribute To Pier Paolo Pasolini", coreografia di Monica Casadei e Agostino Rocca.

La rassegna sarà presentata al pubblico dal giornalista e critico cinematografico Murtaza Ali Khan, che introdurrà la figura di Pasolini illustrando l'importanza del suo lavoro cinematografico. (ANSA).