Italia ospite d'onore alla Fiera internazionale libro di Sharjah

(ANSA) - ROMA, 01 NOV - L'Italia è ospite d'onore alla 41ª edizione della Sharjah International Book Fair (Sibf), che si terrà all'Expo Centre di Sharjah negli Emirati Arabi Uniti dal 2 al 13 novembre 2022. Sotto il titolo "Spread the Word/spargi la voce", l'evento mira a mettere in luce il progetto culturale dell'emirato e a sensibilizzare la comunità sul potere della parola scritta e sulla sua importanza nella costruzione di un futuro sostenibile. Oltre alla letteratura, sono previsti spettacoli di teatro, danza, musica e degustazioni gastronomiche.

"Sono lieto di iniziare il mio mandato inaugurando la partecipazione italiana, in qualità di Ospite d'Onore, alla Sharjah International Book Fair - ha detto Lorenzo Fanara, Ambasciatore d'Italia negli Emirati -. La cultura è al centro delle profonde relazioni tra i nostri due Paesi, basate sul rispetto reciproco e sul dialogo. L'Italia è una superpotenza culturale. Siamo consapevoli della forza del nostro soft power e della grande richiesta di cultura italiana negli Eau. Per questo, il dialogo culturale sarà in cima alla mia agenda negli Emirati. Vediamo la nostra partecipazione come Ospite d'Onore come una conferma del grande interesse del pubblico emiratino per la cultura italiana. La ricchezza del programma culturale preparato dall'Italia riflette questa forte partnership, che siamo certi svilupperemo ulteriormente in futuro".

"La nostra partecipazione è una grande opportunità per promuovere la cultura italiana in tutte le sue forme - ha aggiunto Ida Zilio-Grandi, Direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Abu Dhabi -. Ma prima di tutto per riaffermare la vicinanza dell'Italia e di Sharjah nel loro comune amore per la letteratura. La letteratura non serve semplicemente a 'comunicare', ma a farci vivere vite diverse e a darci la possibilità di ampliare e approfondire le nostre esperienze esistenziali. Ci fornisce nuovi strumenti per affrontare le sfide della vita reale. La letteratura è una moltiplicazione spirituale di noi stessi e un mezzo insostituibile per vivere il mondo".

Per Amedeo Scarpa, Direttore dell'Italian Trade Agency negli Emirati, "l'editoria rappresenta anche una grande opportunità di business. Questo è il motivo principale per cui l'Italian Trade Agency sostiene la partecipazione dell'Italia a questa edizione della Sharjah International Book Fair. Nel nostro meraviglioso Padiglione, situato nella Hall 1, 12 importanti editori italiani esporranno un ampio spettro di opere, dalla narrativa, alla saggistica, alla letteratura per ragazzi, alla storia, e altro ancora. Saremo lieti di incontrare partner emiratini e della regione del Golfo esplorare nuove opportunità di cooperazione vantaggiose per tutti".

Il programma italiano al Sibf include diversi eventi: laboratori per bambini che spaziano dai libri alla musica, al teatro, agli spettacoli dal vivo, all'animazione, al teatro di figura e alla costruzione di maschere; spettacoli di danza, dal balletto classico alle astrazioni contemporanee, a cura di Aterballetto e del Balletto di Roma; spettacoli itineranti interattivi, che riflettono la tradizione italiana del teatro di strada; spettacoli teatrali che raccontano la cultura italiana; esperienze culinarie con straordinari chef italiani stellati italiani (Cristina Bowerman, Alessandro Borghese, Damiano Carrara, Luca Montersino); interazioni letterarie, conversazioni di intellettuali locali con autori italiani sui loro libri più recenti. Tra gli autori presenti, Alessandro Baricco, Elisabetta Dami (la creatrice di Geronimo Stilton), Viola Ardone, Fabio Volo, Alessia Gazzola, Paolo Roversi, Luigi Ballerini, Nicoletta Bertelle, Domenico Scarpa, Claudia Maria Tresso e Giuseppe Conte. Poi ancora spettacoli musicali per violino e pianoforte, a cura di Gloria Campaner (pianoforte), Gennaro Cardaropoli (violino) e Fiorenzo Pascalucci (pianoforte). Sono previste inoltre interazioni del pubblico a tu per tu con icone della cultura italiana, e con influencer. (ANSA).