A Madrid congresso sulla 'querelle des femmes' con italianiste

(ANSA) - MADRID, 28 OTT - Ha preso il via a Madrid il Congresso internazionale "Donne, artiste e scrittrici nella querelle des femmes", organizzato dall'Università Nazionale di Educazione a distanza (Uned): l'evento, inaugurato ieri e in programma fino a domani, vede la partecipazione di numerose studiose italianiste.

In programma anche una sessione specifica di omaggio a Pier Paolo Pasolini, in occasione dei cent'anni dalla sua nascita, in cui è prevista l'analisi di suoi personaggi femminili e suoi rapporti con donne, artiste e scrittrici come Anna Magnani, Piera Degli Esposti, Cecilia Mangini, Maria Callas, Laura Betti e Dacia Maraini.

All'inaugurazione del congresso ha partecipato anche l'ambasciatore italiano in Spagna, Riccardo Guariglia, che ha ricordato il rafforzamento del dialogo tra Italia e Spagna anche nell'ambito letterario e il rilievo assoluto dello studio della lingua italiana a livello universitario in Spagna. "Non c'è dubbio che nelle nostre relazioni bilaterali il ruolo della diplomazia culturale sia fondamentale e la promozione linguistica è sempre stata una delle priorità strategiche e un efficace strumento di politica estera", ha sostenuto. (ANSA).