Geronimo Stilton parla ucraino per bambini accolti in Italia

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - Geronimo Stilton parla ucraino per raccontare le sue avventure alla scoperta dell'Italia e regalare un sorriso ai bambini ucraini che oggi popolano le scuole italiane, dopo essere fuggiti dagli orrori della guerra. Si è tenuta questa mattina, all'Istituto Comprensivo "Guido Milanesi" di Roma, la cerimonia di consegna del libro di Geronimo Stilton "Mille Meraviglie. Viaggio alla scoperta dell'Italia", tradotto in ucraino per essere donato agli alunni ucraini che oggi studiano negli istituti italiani. Ospite d'eccezione è stato il topo giornalista in persona, che ha presentato il libro e raccontato le sue avvenute a decine di bambini visibilmente emozionati per l'incontro.

Il volume è stato prodotto lo scorso anno dal ministero degli Esteri con Edizioni Piemme e distribuito alla rete diplomatica come strumento di racconto dell'Italia ai più piccoli e come materiale per la didattica dell'italiano all'estero. La Farnesina, in raccordo con l'ambasciata italiana e l'istituto Italiano di Cultura a Kiev, ha deciso di consegnare alcune copie del libro in ucraino a tutti gli alunni ucraini delle scuole italiane dell'infanzia, organizzando una simbolica cerimonia di consegna a Roma e a Bergamo.

All'evento nella Capitale hanno partecipato per la Farnesina il direttore generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, Pasquale Terracciano, e la vice direttrice generale per la Promozione del Sistema Paese, Cecilia Piccioni. Sono intervenuti inoltre il dirigente dell'istituto scolastico, Alessandro Antoccia, l'ambasciatore d'Ucraina in Italia, Yaroslav Melnyk, il coordinatore del Gruppo Roma Sud della Protezione Civile, Alessandro Angeli, e Claudia Mazzucco, ceo di Atlantyca Entertainment che ha collaborato per le edizioni internazionali del libro. La cerimonia ha visto anche le testimonianze alcuni ragazzi ucraini delle medie, che hanno parlato di come si siano sentiti accolti dalla scuola romana, che da marzo ha ospitato circa 30 bambini ucraini.

L'iniziativa "sottolinea l'attenzione che ministero Esteri continua ad avere nei confronti rifugiati ucraini fuggiti dalla guerra e accolti in Italia", ha spiegato Terracciano. Le rappresentanze diplomatiche italiane a Kiev "continuano a lavorare come avamposto culturale non solo per rafforzare sempre di più la collaborazione tra i nostri due Paesi, ma per portare un messaggio di solidarietà", ha spiegato. "Oggi cerchiamo di portare questo messaggio ai bambini ucraini ospitati in questa scuola, affinché con questo libro possano sentirsi un po' più a casa mentre scoprono le mille meraviglie in Italia".

"I libri nella propria lingua madre sono di particolare importanza per chi realizza un lungo soggiorno in un Paese straniero, offrono l'opportunità di essere più vicini a casa", ha dichiarato l'ambasciatore Melnyk. Questo libro "è una testimonianza della solidarietà della società italiana, che ha accolto oltre 150 mila profughi ucraini", e "uno strumento di integrazione". "La Russia vuole distruggere la nostra cultura", ha detto l'ambasciatore. "Abbiamo dati sulla completa distruzione di quattro biblioteche pubbliche e più di 50 sono danneggiate. Circa 4 mila biblioteche ucraine sono in territori occupati". Questa iniziativa "è un gesto per portare una favola nelle nostre drammatiche vite", mentre "noi facciamo tutto il possibile affinché i bambini tornino il prima possibile nelle loro case". (ANSA).