Arte: la mostra 'Magister Raffaello' arriva anche a Madrid

(ANSA) - MADRID, 26 OTT - È Madrid l'undicesima tappa del tour internazionale di 'Magister Raffaello', mostra a tutto tondo sul grande artista lanciata due anni fa per commemorare i cinque secoli dalla sua morte. Concepita come un "inedito romanzo esperienziale", l'esposizione — promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale — sarà visibile al pubblico madrileno da domani fino al prossimo 15 gennaio. Il luogo scelto per ospitarla è il Palazzo de Abrantes, sede dell'Istituto italiano di cultura (Iic) nella capitale spagnola. "È la prima volta che un Istituto italiano di cultura la accoglie", ha sottolineato Marialuisa Pappalardo, direttrice dell'istituto, in un evento di presentazione del progetto.

Curata dallo storico dell'arte Claudio Strinati, con la co-curatela di Federico Strinati e il supporto di un comitato scientifico costituito esperti internazionali su Raffaello, la mostra permette di esplorarne vita e opera attraverso un percorso interattivo. Con l'aiuto di un'app scaricabile su telefono cellulare, il visitatore è così guidato virtualmente tra proiezioni, immagini e narrazioni. "Sono sicuro che questa splendida mostra dedicata a Raffaello, nel cinquecentesimo anniversario dalla sua morte, piacerà moltissimo agli amici spagnoli", ha dichiarato all'inaugurazione Riccardo Guariglia, ambasciatore italiano in Spagna.

Il diplomatico ha anche sottolineato come Raffaello sia stato influenza imprescindibile per diversi pittori iberici rinascimentali, come messo in luce da una mostra recentemente inaugurata al museo del Prado.

'Magister Raffaello, un meraviglioso viaggio nel Rinascimento' italiano è la terza mostra della collana Grandi Maestri (dopo Magister Giotto e Magister Canova) dell'azienda Magister Art.

(ANSA).