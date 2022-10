Equador:teatro,musica e cinema per settimana lingua italiana

(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Con un programma di eventi che spazia dalla scrittura alla tecnica teatrale, dal canto popolare alla musica lirica, fino a lezioni di performance e recitazione, ha preso il via anche in Ecuador la XXII Settimana della lingua Italiana nel Mondo. Per l'occasione, l'Ambasciata d'Italia a Quito punta a coinvolgere i più giovani quali attivi protagonisti dell'evoluzione della lingua nell'era del digitale.

Ad inaugurare la Settimana è stato un concerto dedicato all'opera italiana presso il Centro Cultural della Pontificia Universidad Católica. Si prosegue il 27 ottobre con un concorso di ortografia e sillabazione delle parole nella Casa de la Cultura Ecuatoriana a Quito, aperto a tutte le università del paese in cui si insegna l'italiano, anche per far riflettere sull'importanza di rispettare l'integrità della lingua nell'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione.

Sempre nella capitale, il 29 ottobre si svolgeranno spettacoli di teatro e musica con gli studenti della scuola primaria e secondaria del Liceo Alessandro Volta. Il 28 ottobre a Quito e il 1 novembre a Guayaquil andrà in scena lo spettacolo teatrale in omaggio a Pasolini, "Orestiade con cuore di donna", scritto da Giuseppina Norcia e messo in scena da Gianluca Barbadori. Il 29 ottobre, laboratorio sulla canzone popolare italiana presso il Comitato di Quito della Società Dante Alighieri, mentre dal 29 ottobre al 1 novembre al Teatro Sánchez Aguilar a Guayaquil sarà proposto un corso di recitazione e tecniche espressive.

